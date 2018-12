Conte rinvia la conferenza stampa di fine anno

(Afp)

La conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, organizzata dall’Ordine nazionale dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare, si svolgerà in una data diversa da quella del 21 dicembre originariamente prevista, che sarà successivamente comunicata da Palazzo Chigi. E' quanto comunica l'Ordine dei giornalisti.

Viene confermato che il tradizionale appuntamento del premier con i giornalisti si svolgerà nell’Auletta dei Gruppi parlamentari della Camera, come avvenuto negli ultimi anni. Resta inoltre confermata la scadenza per gli accrediti entro e non oltre le ore 14 di mercoledì 19 dicembre all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@odg.it. I soli fotografi e cineoperatori interessati a seguire l’evento dovranno collegarsi al portale Amei (Accreditamento media eventi istituzionali) tramite il seguente indirizzo: https://amei.palazzochigi.it.