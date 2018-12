'Mai mulà', gli auguri di Umberto Bossi

Immagine di repertorio (Fotogramma). In basso il biglietto di auguri

"Mai mulà!" ("mai arrendersi"). Firmato: Umberto Bossi. Il tradizionale biglietto di auguri natalizio, inviato dal Senatur a militanti della Lega e ad esponenti del mondo politico e istituzionale, per l'edizione 2018 si presenta con questo messaggio. Un invito a non mollare, in dialetto lombardo, quello trasmesso dall'ex segretario del Carroccio ai suoi. La cartolina raffigura Bossi mentre parla ad un comizio: si tratta della riproduzione di un dipinto realizzato con colori acrilici.