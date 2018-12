Manovra, Ue non apre procedura

(Fotogramma)

Il collegio dei commissari europei, riunito stamani a Bruxelles, ha deciso di non avviare oggi la procedura per debito (Edp in gergo) nei confronti dell'Italia, si apprende da alcune fonti mentre la riunione è ancora in corso.

Il vicepresidente Valdis Dombrovskis e il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici hanno fatto il punto in collegio sulla situazione relativa alla manovra italiana e alle 12 scenderanno in sala stampa per il resoconto della riunione.