La promessa di Salvini: "Via vecchie accise nel 2019"

(Fotogramma)

Vecchie accise sulla benzina via nel 2019? Forse, almeno stando alle ultime dichiarazioni del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che oggi a Milano ha rispolverato un vecchio cavallo di battaglia leghista.

"L'abolizione delle accise sulla benzina - ha ammesso - è eccessivamente ottimistica. L'abolizione delle più vecchie accise è qualcosa che mi riprometto di portare a casa solo nel 2019. Per ora abbiamo bloccato gli aumenti".

"Conto di riuscire a fare l'anno prossimo quello che non sono riuscito a fare questo", ha aggiunto.