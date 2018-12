Scipione Rossi nuovo direttore Scuola Giornalismo Perugia

In Rai qualcosa si muove sul filo dei direttori 'appesi': il più antico fra quelli in panchina, Gianni Scipione Rossi, secondo quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe stato indicato dall'ad Fabrizio Salini per assumere l'incarico di direttore della Scuola di Giornalismo di Perugia, ruolo vacante da un anno, da quando cioè Antonio Bagnardi è stato nominato presidente della Scuola al posto di Nino Rizzo Nervo.

Gianni Scipione Rossi è in Rai dal 1992. Ha lavorato per il Giornale Radio e diretto le testate Rai Parlamento (2010-2016) e Gr Parlamento (2013-2014). Dal 2003 al 2016 ha curato la rubrica televisiva 'Le pagine della politica'. È vicepresidente della 'Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice' di cui dirige gli 'Annali'. Tra i suoi libri 'Lo squalo e le leggi razziali'; 'Storia di Alice'; 'Cesira e Benito'; 'Il razzista totalitario'; 'Mussolini e il diplomatico'; 'La destra e gli ebrei'. Ha curato, tra gli altri, 'Ospedale da campo. Memorie di un medico cattolico dalla guerra di Libia a Caporetto di Filippo Petroselli'.

Nel 2016 Scipione Rossi è stato insignito dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica, motu proprio del presidente Mattarella. Nel 1988 gli è stato assegnato il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio.