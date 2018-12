Verdetto Ue sulla manovra

(Fotogramma)

Giornata-chiave per il governo e per le sorti della manovra economica, i cui contenuti e conti verranno esaminati e discussi dalla Commissione europea. La riunione del collegio dei commissari Ue, fissata questa mattina a palazzo Berlaymont a Bruxelles, dovrebbe confermare, a meno di sorprese dell'ultim'ora a questo punto improbabili, che le correzioni apportate dal governo alla legge di bilancio consentono al Paese di evitare una procedura per debito.

L'ordine del giorno dell'ultima riunione prima delle feste natalizie è lungo: il collegio tornerà a riunirsi solo il 9 gennaio e c'è molta ordinaria amministrazione da sbrigare. L'Italia è tra le varie ed eventuali, al punto 17.2, subito dopo la Brexit, con il capo negoziatore Michel Barnier che farà il punto dei lavori della Camera dei Comuni sull'accordo di ritiro, e prima della Polonia, con il primo vicepresidente Frans Timmermans che illustrerà gli ultimi sviluppi circa lo Stato di diritto nel Paese. Tra Barnier e Timmermans toccherà al vicepresidente Valdis Dombrovskis e al commissario Pierre Moscovici illustrare ai colleghi "gli ultimi sviluppi sulle discussioni con le autorità italiane sul loro progetto di bilancio per il 2019". In genere il collegio termina intorno a mezzogiorno.

In Italia proprio alle 12, in aula al Senato, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà sullo stato della trattativa con le istituzioni europee. Al termine del dibattito, la commissione Bilancio riprenderà l'esame e il voto sugli emendamenti. Ieri fonti del Mef hanno fatto sapere che il governo italiano e la Commissione europee hanno trovato l'accordo sulla manovra. Prudenza però è stata espressa da parte di Palazzo Chigi, che ha sottolineato come la riservatezza sia essenziale anche nell’ultimo tratto del negoziato.