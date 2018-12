'Fatto!', Di Maio imita Berlusconi

Luigi Di Maio ha postato oggi su Facebook ''l'elenco delle cose fatte'' entrate nella legge di bilancio gialloverde, dal taglio alle pensioni d'oro a un miliardo in più alla sanità. Ma la strategia mediatica del leader pentastellato non è proprio una novità. Già nel 1994, infatti, l'idea di 'cerchiare in rosso' i successi ottenuti a palazzo Chigi, venne all'allora premier Silvio Berlusconi. Ventiquattro anni fa il leader di Forza Italia, lanciò una serie di spot televisivi per 'fare pubblicità' al lavoro fatto dal 'Berlusconi I'. Gli spot, realizzati sotto la supervisione del sondaggista azzurro Gianni Pilo, si chiudevano tutti con lo slogan 'Fatto !'.

"Questa è la lista delle cose che sono entrate nella legge di bilancio che ho letto prima in diretta, fatela vedere a chi ancora è scettico su questo Governo - scrive il vicepremier - Sappiate che questo è solo l’inizio, sono sicuro che il 2019 sarà l’anno del cambiamento e sono davvero contento di potervelo dire mentre tra le mani stringo questa lista di piccoli e grandi successi. Grazie a tutti voi che siete sempre stati al nostro fianco. Questo è un successo di tutti noi, di tutti gli italiani!".