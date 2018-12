(Fotogramma)

Dalle coppie sul grande schermo a quelle in Parlamento. Paragone cinematografico stamane per Matteo Salvini che, intervistato su Radio2 in diretta per 'I Lunatici', ha citato il duo per eccellenza degli Spaghetti Western: "Io e Di Maio come Bud Spencer e Terence Hill? Sono stati due grandi come Villaggio e Tognazzi... Io - ha aggiunto il ministro e vicepremier, immedesimandosi per gioco - sarei Bud Spencer visto che rispetto a Di Maio ho qualche chilo in più".