Rustichelli nuovo presidente Antitrust

(Fotogramma)

Roberto Rustichelli è il nuovo presidente dell'Antitrust. La selezione avviata dai presidenti di Senato e Camera ha portato alla nomina del dottor Rustichelli da parte di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico. La notizia è stata data da Casellati nel corso della conferenza stampa congiunta con Fico a Palazzo Madama. Fico ha ricordato che sono pervenute 112 candidature, di cui 89% maschili e 11% femminili.

Casellati ha spiegato che nella procedura di selezione per la presidenza dell'Antitrust sono stati "tre gli elementi portanti". "Il requisito della terzietà" e quindi si è ricorso al parametro della "indipendenza politica" anche rispetto all'attività professionale svolta, la "competenza tecnica" e le "esperienze istituzionali". "L'oggettività dei criteri - ha aggiunto - ha consentito al presidente Fico e a me di avviare e concludere questi lavori in assoluta sintonia".

"Oggi abbiamo fatto qualcosa di eccezionale perché abbiamo creato un metodo che non è mai stato possibile prima" ha detto in conferenza stampa il presidente della Camera. Fico ha ripercorso le tappe della selezione dal 14 settembre scorso con l'avviso pubblico, poi trenta giorni per presentare i curricula, quindi la short-list e infine la decisione. "Alla fine - ha aggiunto - siamo arrivati a Rustichelli, che è un magistrato ordinario, con competenza specifica di antitrust". Fico ha sottolineato "il metodo innovativo che ci siamo dati" e si è arrivati con Casellati a una "scelta totalmente condivisa, sulla trasparenza, sul metodo, sul merito. Non abbiamo il piacere di conoscere personalmente Roberto Rustichelli, che conosceremo a breve" e che, avuta notizia della nomina, "non se l'aspettava". "Questa è la bellezza di un metodo nuovo", ha sottolineato il presidente della Camera.

CHI E' RUSTICHELLI - Roberto Rustichelli è nato in provincia di Faenza il 5 luglio 1961. Laureato in giurisprudenza e in scienze economiche e gestionali, è entrato in magistratura nel 1992. Dopo aver svolto le funzioni giudiziarie a Lagonegro e a Ravenna ha maturato significative esperienze di carattere istituzionale: consigliere giuridico presso la presidenza del Consiglio e vice capo di gabinetto del ministro delle Attività produttive.

E' stato componente di diverse commissioni ministeriali per l'elaborazione di proposte di modifiche normative in materia di economia e impresa: in particolare, le commissioni per la predisposizione del Codice della internazionalizzazione delle imprese e per la predisposizione del Regolamento sull'Alto commissario anti-corruzione.

Dal 2013 a oggi svolge le funzioni di presidente di collegio del Tribunale delle imprese di Napoli. Ha maturato, inoltre, esperienze professionali in materia di intese, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione, nonché in materia di violazione della normativa antitrust. Ha svolto un'intensa attività di docenza, anche universitaria, in materia di diritto commerciale, dell'impresa e di diritto tributario.