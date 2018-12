"Mi ha detto di stare zitta", Bellanova contro Casellati

(Fotogramma)

"Lei è la prima donna a presiedere il Senato e mi ha detto di 'stare zitta', perché 'disturbo sempre', utilizzando un linguaggio machista tipico di una cultura poco democratica". Lo ha detto Teresa Bellanova (Pd), prendendo la parola per fatto personale in aula a palazzo Madama, riferendosi a quanto accaduto in precedenza.

La presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati l'aveva ripresa, chiedendole di abbassare un cartello, e ricordando di averla già più volte richiamata all'ordine, anche quando il premier Giuseppe Conte ha reso l'informativa in aula sulla manovra. "Sono eletta dal popolo, ancorché all'opposizione e lei deve garantire i diritti di tutti" ha sottolineato Bellanova. La presidente Casellati ha mantenuto il punto, sottolineando che "proprio lei con il suo atteggiamento disattende quella dialettica parlamentare a cui si richiama".