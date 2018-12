Fattori: "Voterò la fiducia ma è l'ultima volta"

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Sulla manovra "voterò la fiducia, anche se ci sono parti decisamente discutibili, perché gli italiani aspettano da tempo alcuni provvedimenti. Non c’è stato di fatto un passaggio parlamentare serio e questo è piuttosto grave. Dopodiché ho già comunicato al capogruppo che non voterò più fiducie a meno che non siano provvedimenti di reale necessità e urgenza come Costituzione prevede". Lo dice all'Adnkronos la senatrice del M5S Elena Fattori, considerata una dissidente nelle file del Movimento.

“Non si può emarginare il Parlamento che sicuramente avrebbe migliorato, in un procedimento legislativo ordinario, tutti i provvedimenti finora passati - dice la senatrice -. Dal capogruppo" del M5S, Stefano Patuanelli, "sono arrivate rassicurazioni in questo senso, ma la mia decisione sarà irremovibile per amore di questo Paese che merita leggi meditate e fatte meglio”, mette in chiaro Fattori.