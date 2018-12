Salvini: "Quota 100 da fine giugno per la Pa"

(Fotogramma)

"Si partirà a fine giugno" con quota 100 per la Pa. Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini al termine del Cdm. "Aspetto domani l'approvazione" della manovra, ma "sono estremamente soddisfatto della possibilità che offriremo agli italiani" con quota 100, ha poi aggiunto. "Per il blocco del turn over - ha poi precisato - sono esentati interi comparti della Pa: scuola, pubblica sicurezza, Sanità".

A proposito delle polemiche di chi ha parlato di una manovra scritta sotto dettatura dell'Ue, Salvini ha spiegato che con l'Europa "c'è stata una trattativa seria e rigorosa, l'Italia si è fatta finalmente sentire. Se prima filava tutto liscio senza che volasse una mosca a Bruxelles, Parigi, Berlino è perché - ha sottolineato - andava bene a loro e non a noi".