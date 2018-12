Di Maio e Di Battista, vacanze di Natale insieme

(Fotogramma/Ipa)

Di Battista e Di Maio insieme per queste festività. "Passeremo le vacanze di Natale insieme dice il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato da Fortune Italia. "Sarà un periodo per stare insieme perché non ci vediamo da tanti mesi, anche se ci sentiamo sempre. Tengo a precisare che non posso assicurare che sarà un ritorno in campo ma lo spero vivamente", sottolinea il leader M5S. "Io non vedo l'ora che torni. Il Movimento ha sempre vissuto di tante anime, e lui era quella che, mentre io stavo a incontrare gli imprenditori in Lombardia e a parlare del nostro programma di semplificazione e riorganizzazione e incentivi alle imprese, era fuori la villa di Arcore a leggere la sentenza della trattativa Stato-Mafia su Berlusconi. In questi anni ci siamo aiutati a vicenda e spero prima di tutto torni a vivere in Italia e che possa stare in campo per la campagna per le Europee in cui ci saranno tante cose da raccontare e portare".