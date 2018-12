Abruzzo, centrodestra candida Marsilio

Via libera ufficiale del centrodestra alla candidatura di Marco Marsilio alla presidenza della Regione Abruzzo alle elezioni del 10 febbraio prossimo. Lo hanno deciso i leader Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni in una videoconferenza per il tradizionale scambio degli auguri di Natale e per mettere a punto la definizione delle candidature regionali alle prossime elezioni.

''Il senatore Marsilio - si sottolinea in una nota - è stato concordemente ritenuto il più idoneo a dare risposte adeguate alle attese della sua regione dopo i disastri prodotti dalla sinistra in questi anni. I tre leader hanno comunque in programma di incontrarsi alla ripresa per definire le altre candidature e fare il punto della situazione''.