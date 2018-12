Forza Italia, maretta in Puglia

(Fotogramma)

Acque agitate in Forza Italia pugliese. L'ex coordinatore fatto fuori da Silvio Berlusconi l'ottobre scorso sarebbe intenzionato, secondo quanto risulta all'Adnkronos, a togliersi qualche sassolino dalle scarpe in occasione di una conferenza stampa convocata per domani presso il Palace hotel di Bari. Ufficialmente l'incontro è per gli auguri di Natale, ma in un messaggio inviato ai suoi seguaci Luigi Vitali ha fatto trapelare le sue intenzioni.

Il senatore estromesso, che a quanto pare non ha ancora digerito la sostituzione, apostrofa il commissario che ha preso il suo posto, Mauro D’Attis, e il suo vice, Dario Damiani, 'Gianni e Pinotto'. Vitali si reputa orami un battitore libero. Pare che a farlo andare su tutte le furie sia il fatto che il nuovo commissario e il suo vice hanno deciso di cambiare i segretari provinciali (a due mesi dai congressi) iniziando da quello di Brindisi. Un operato in netto contrasto con le garanzie che Vitali avrebbe avuto da Roma al momento della sua sostituzione.