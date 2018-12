Manovra, Zingaretti chiama i dem in piazza

(Fotogramma)

“Di Maio e Salvini, con l'umiliazione del Parlamento, hanno confermato che l'unico vero elemento di unità di questo Governo è l'attacco alla democrazia e alle sue Istituzioni".Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, invitando ad una giornata di mobilitazione in tutte le piazze italiane contro la "manovra fatta di tasse, condoni, senza investimenti e un'idea di futuro, sta portando l'Italia in un vicolo cieco molto pericoloso per tutti. Lo stanno capendo in molti".

"Chiamiamo a raccolta l'Italia migliore - afferma ancora Zingaretti - e nel nome della Costituzione prepariamo e indichiamo una strada nuova per un Paese vicino alle persone e contro l'arroganza di questi nuovi potenti. Propongo con spirito unitario a tutti i candidati alla segreteria di dare un segnale al Paese e organizzare insieme a gennaio in tutte le piazze delle città Italiane una giornata straordinaria di mobilitazione con gazebo, volantinaggi, presidi contro questa irresponsabile deriva e per un’Italia più giusta. Chiamiamo tutti - conclude - è un nostro compito essere utili al Paese che amiamo”.