"Foto di Conte taroccata", 5S contro Pd

A sinistra la foto pubblicata sui social dal premier Giuseppe Conte e a destra quella rilanciata su Twitter dalla dem Alessia Morani

Il Movimento Cinque Stelle va all'attacco del Pd. E in un post del Blog delle Stelle accusa i dem, e in particolare Alessia Morani, di aver 'taroccato' una foto che ritrae il premier Giuseppe Conte mentre suona la chitarra in occasione di un incontro con i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. "Pur di screditare il governo del cambiamento e il presidente Conte la parlamentare piddina Alessia Morani è arrivata a pubblicare una foto evidentemente manomessa con Photoshop, o con un programma simile, spacciandola per vera e accusando il presidente Conte di essere un bugiardo" si legge nel post condiviso sul Blog delle Stelle e intitolato: 'L'imbarazzante fake photo del Pd sul Presidente Conte'.

Nel post pubblicato da Morani si vede il premier mentre suona la chitarra con un dettaglio che sarebbe stato aggiunto in seguito, un capotasto fissato sul manico. "Il Pd è passato dalle fake news alle fake photo - viene rimarcato nel post -. Questo comportamento è reso ancora più grave dal fatto che la Morani non ha ancora cancellato la fake photo, che intanto gira sul web come fosse vera, e non ha ancora chiesto pubblicamente scusa al Presidente Conte e a tutti gli italiani per la diffusione di questa bufala che si aggiunge a tutte quelle diffuse dal Pd sulla manovra del Popolo. Raccontano sempre il contrario della verità utilizzando qualsiasi mezzo. Da oggi anche le fake photo. Morani vergognati e chiedi pubblicamente scusa. Chiedeteglielo anche voi utilizzando l’hashtag #MoraniChiediScusa".