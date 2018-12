Manovra, la piazza si prepara

(Fotogramma)

''E' passata la manovra del popolo". Luigi Di Maio rivendica con orgoglio l'approvazione in Senato del ddl bilancio e insieme al collega di governo, Matteo Salvini, esulta perché il traguardo si avvicina, con il testo definitivo che dovrà fare un'ultima fermata alla Camera, per l'ultimo via libera. Ma opposizioni e sindacati sono sul piede di guerra. Il Pd è in campo, con Nicola Zingaretti che propone "a tutti i candidati alla segreteria di dare un segnale al Paese e organizzare insieme a gennaio in tutte le piazze delle città italiane una giornata straordinaria di mobilitazione", e con Maurizio Martina che chiede di promuovere per sabato 29 dicembre davanti alla Camera "un presidio per la democrazia e l’Italia", e condivide "la proposta di sviluppare questa mobilitazione anche a gennaio nelle piazze con presidi ovunque nel Paese".

Pronte a scendere in piazza anche Cgil, Cisl e Uil che puntano il dito contro “una legge di bilancio sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle sue aree più deboli, una prospettiva di rilancio economico e sociale". "Per rispondere ad una impostazione di politica economica assolutamente sbagliata e che non recepisce le richieste della piattaforma unitaria, Cgil, Cisl e Uil sono pronte alla mobilitazione unitaria che culminerà con una grande manifestazione nazionale a gennaio” fanno sapere i sindacati.