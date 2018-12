Il Natale dei politici

La foto postata su Facebook da Giorgia Meloni

Dibba che torna in Italia, Di Maio in famiglia, Salvini a cena con il figlio e Meloni in versione Babbo Natale. E' il Natale social dei politici che si godono le feste dopo la maratona di sabato notte al Senato e prima di riprendere i lavori per il via libera alla manovra. "Voglio godermi questo Natale", scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook il giorno della vigilia dettando 'l'agenda' delle feste tra partite a carte con gli amici, tv, cene e tombolate. "Il 26 mangeremo, come da tradizione, gli avanzi del giorno prima e poi il 27 tornerò a Roma per la Manovra. Poi - aggiunge - ci sarà da festeggiare l'inizio dell'anno nuovo e lo farò con mio fratello Dibba".

Alessandro Di Battista è infatti di rientro in Italia. Qualche giorno fa, prima di mettersi in viaggio, l'ex parlamentare 5 Stelle ha postato un video con la compagna e il figlio in cui ha ripercorso il lungo viaggio fatto con la famiglia: "Dopo 16.718 km in bus (più altri su varie imbarcazioni), con qualche kg in meno noi due e qualcuno in più Andrea, dopo aver visitato 9 paesi, scritto reportage, girato documentari, dopo aver vissuto per 7 mesi la vita che sognavamo per nostro figlio... torniamo a casa", ha annunciato Dibba mandando "un saluto e un augurio di Buon Natale a tutti quanti!".