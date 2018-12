Salvini con pane e nutella, scoppia la polemica

Va all'attacco anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che scrive su Twitter: "La protezione dei pentiti e dei loro parenti è fondamentale per combattere le mafie". E poi sottolinea: "Il ministro degli Interni che si fa selfie demenziali, per distrarre l'attenzione ha paura e scappa dalle sue responsabilità". Mentre il deputato del Pd Michele Anzaldi scrive: "Salvini chieda scusa ai cittadini siciliani e si rechi subito a Catania, invece di farsi i selfie con la nutella. Si ripete la vergogna della notte di Ferragosto, quando i soccorritori cercavano i corpi sotto le macerie del Ponte Morandi a Genova e il leader della Lega festeggiava con una cena a base di pesce proprio in Sicilia".

Pietro Grasso, senatori di Liberi e Uguali, esorta Salvini a fare meno tweet: "Tu che hai fatto della sicurezza la priorità del Paese e del tuo programma di Governo frequenta l’ufficio e prenditi le tue responsabilità: meno tweet e più dossier, la sicurezza dei cittadini dipende anche dalle tue decisioni”. Per i Verdi, "Salvini non può più rimanere al suo posto, deve rimettere il mandato di ministro degli Interni", dicono i coordinatori Elena Grandi e Matteo Badiali. "Se vuole faccia pure il ministro dei selfie e lasci il suo ruolo a qualcuno più preparato e competente", concludono, "le sue dimissioni sono un atto di igiene politica".

Salvini respinge le critiche in una diretta su Facebook. "Avete dei problemi ragazzi miei - le parole del leader della Lega - se fanno opposizione criticando un ministro che mangia la Nutella, noi governeremo 20 o 30 anni. Ma io tiro dritto". "Un pensiero ai politici e ai giornalisti di sinistra che vivono male anche durante le feste. Sapete oggi quale era il problema? 'Salvini che la mattina fa colazione con pane e Nutella mentre l'Italia soffre' - aggiunge il ministro - Confesso questo mio enorme difetto, questo mio torto: mi piace la Nutella, la cioccolata, gli ovetti Kinder, la girella e qualche volta il gelato".

“Il ministro dell’Interno risparmi al paese le sue inutili prediche via social - scrive su Twitter il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina - I fatti di Pesaro sono gravissimi e la sua reazione totalmente inadeguata rispetto al ruolo che ricopre”.