Imbavagliato da Br, post choc su Salvini

(Fotomontaggio di Andrea Villa postato su Facebook da Fabrizio Ricca)

Imbavagliato sotto la stella 'cometa' a cinque punte e la scritta Br. Viene ritratto così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un fotomontaggio, postato su Facebook e poi rimosso dallo stesso social, creato dal 'Banksy torinese' Andrea Villa. "Se i 'democratici' di sinistra riportano in vita le Brigate Rosse contro di me è tutto normale...Una risata li seppellirà", ha commentato su Facebook lo stesso Salvini, finito nelle ultime ore nel mirino dei social per un 'tweet' in cui addenta una fetta di pane e Nutella.

Sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo della Lega a Torino Fabrizio Ricca. "Bella VERGOGNA!", ha tuonato l'esponente leghista su Facebook, definendosi "senza parole" e sostenendo che "c'è un limite al cattivo gusto e questo limite è stato superato". Poi, in un secondo post, è lo stesso Ricca a sottolineare che "grazie alle vostre segnalazioni Facebook ha rimosso il post vergognoso contro il Capitano".