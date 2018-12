Salvini: "Siamo all'avvio di un percorso di 5 anni"

Immagine di repertorio (Afp)

"Sono solo sei mesi, siamo all'inizio di un percorso su cinque anni...". E' quanto ha detto il vicepremier Matteo Salvini in una festa della Lega ad Albino nel bergamasco. Il ministro dell'Interno ha rivendicato che nella manovra ci sono 400 milioni che sono stati spostati per l'assunzione di vigili del fuoco, poliziotti nel 2019: "Così, invece di centomila immigrati avremo 8000 poliziotti. E' un bel passo in avanti". Tocca, poi, il tema delle regionali. "Tra gennaio e febbraio si vota per Abruzzo e Sardegna: in entrambe le regioni governa la sinistra. Ebbene, faccio un pronostico: sia in Abruzzo, sia in Sardegna andremo al governo noi...". "Sono orgoglioso di aver scelto il governo", aggiunge, "quando i sondaggi egoisticamente mi avrebbero consigliato di andare a votare". "In Di Maio, che non conoscevo, ho trovato una persona seria. Certo, bisogna ancora trovare un accorso sulla gestione dei rifiuti e sulle grandi opere, che per noi vanno fatte. Ma tra persone di buon senso l'accordo si trova" conclude, aggiungendo una battuta. "Se l'unico problema è pane e Nutella, abbiamo vita lunga. E a Renzi e Gentiloni ne mando un quintale così si fanno la vita più dolce".