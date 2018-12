Sisma nel catanese, ok a stato emergenza. Conte: "Subito 10 mln"

(Afp)

ll Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per 12 mesi a seguito del terremoto che ha colpito i comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Stanziati 10 milioni per le prime attività di di soccorso e assistenza. "Il governo ha dato risposta immediata per #Catania: deliberato in Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e stanziati 10 milioni per le prime attività di soccorso - twitta il premier Giuseppe Conte -. Siamo vicini, in modo concreto, alle comunità colpite dal terremoto".

Il Governo ha dato risposta immediata per #Catania: deliberato in Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e stanziati 10 milioni per le prime attività di soccorso. Siamo vicini, in modo concreto, alle comunità colpite dal terremoto — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 28 dicembre 2018

"Avevamo promesso che oggi in Consiglio dei Ministri avremmo dichiarato lo Stato di emergenza e così è stato - ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e vicepremier, Luigi Di Maio in un video diffuso su Facebook -. Abbiamo stanziato i primi 10 milioni di euro per l'emergenza e i soggetti attuatori saranno i sindaci. Abbiamo firmato inoltre l'ordinanza di protezione civile". "E' solo un primo passo. Domani il Capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli sarà a Catania. Manteniamo le promesse non solo con le parole ma con i fatti. C'è ancora tanto da fare ma nessuno verrà lasciato indietro".