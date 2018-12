Nel M5S c'è chi tifa per il rimpasto

"Ci sarebbe bisogno di una sterzata, basta chiedere in giro: di parlamentari scontenti per come stanno andando le cose ce ne sono...", dice a taccuini chiusi una deputata grillina. Secondo la senatrice Paola Nugnes però le voci sul rimpasto nasconderebbero una questione di genere: "Si tratta solo di mettere in forse tre delle poche donne che sono in questo governo - spiega la parlamentare campana -. Questo testosterone imperante non fa bene all'umanità. Si continuano a limitare le donne proprio per la loro indipendenza di pensiero".

Per un esponente M5S dell'esecutivo Conte parlare di rimpasto "è presto" e poi, ragiona, "al Movimento 5 Stelle non converrà mai" perché potrebbe perdere qualche casella. "Oggi - osserva la fonte grillina - noi abbiamo il massimo possibile e avevamo il doppio dei voti della Lega. Alle europee la Lega potrebbe crescere e quindi sicuramente vorrà più poltrone in caso di rimpasto...".

I rumors sulle eventuali caselle da sostituire si rincorrono. "Danilo Toninelli e Laura Castelli sono in netto affanno", è l'opinione di un big M5S, che fa riferimento alle gaffe collezionate negli ultimi mesi dal titolare del ministero dei Trasporti e dal sottosegretario all'Economia. Ma nel borsino dei papabili per una sostituzione qualche parlamentare inserisce anche Elisabetta Trenta, ministro della Difesa. Ma si tratta solo di boatos.

A sgomberare dal capo qualsiasi ipotesi di rimpasto oggi ci ha pensato anche il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che ha parlato di "ipotesi surreali e totalmente false": "Squadra che vince non si cambia, siamo il governo col più alto indice di fiducia dei cittadini in Europa", rivendica il capo del Viminale. Parole che arrivano un giorno dopo la precisazione di Palazzo Chigi sulle parole di Conte, che ha bollato come "inesistente" l'eventualità di un rimpasto.