Salvini: "Rimpasto? Squadra che vince non si cambia"

(Afp)

"Squadra che vince non si cambia". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a respingere l'ipotesi di un rimpasto di governo in un'intervista al Tg2. "Noi abbiamo tanti avversari, abbiamo tanti poteri forti che tifano contro, ma abbiamo gli italiani con noi, la squadra non la cambiamo", dice, rispondendo alla domanda se l'attuale compagine di governo reggerà al ritorno di Alessandro Di Battista, dei 5S, e delle europee di maggio. Parlando, poi, del tema dell'autonomia delle Regioni si dice convinto che "più poteri ai governatori e più poteri ai sindaci" sia "qualcosa che farà bene a Nord come al Sud. Perché più vicino si spende ai cittadini meno si ruba e meno si spreca..". "Vorrei inaugurare il nuovo anno", conclude il vicepremier, con la legge sulla legittima difesa, "garantendo più sicurezza agli italiani".