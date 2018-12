M5S: "Siamo sotto attacco"

(Fotogramma)

"Siamo sotto attacco. Il Governo, la manovra del Popolo. La democrazia è sotto attacco. E' in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana''. ''Non cediamo a offensiva e terrorismo mediatico''. Restiamo dalla parte del popolo. E' quanto si legge sul blog delle Stelle.

''Non cederemo ai ricatti, andremo avanti a testa alta, con il coraggio e l'ambizione di sempre: cambiare in meglio l'Italia. Sempre dalla parte del popolo'', continua il post, in cui i Cinque stelle parlano della manovra e denunciano: ''I vertici delle banche, assicurazioni, i grandi gruppi editoriali in perenne conflitto di interesse stanno inquinando il dibattito democratico con un vero e proprio terrorismo mediatico e psicologico''.