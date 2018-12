Toninelli: "Rischio poltrona? E' perché do fastidio"

(Fotogramma)

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli non sembra preoccupato delle voci secondo le quali potrebbe lasciare il governo a favore di un leghista. "Se fosse così - risponde in un'intervista a La Stampa - ne sarei orgoglioso, evidentemente stiamo dando fastidio a chi ha impoverito l’Italia".

Quando poi il giornalista fa notare che "c'è chi imputa" al ministro "errori e gaffe da inesperienza" e chiede se "tornando indietro c’è qualcosa che non rifarebbe", Toninelli risponde: "Ai miei figli dico sempre: solo chi non fa nulla non sbaglia. Quel che conta nella vita è imparare dai propri errori. Non ho nulla di cui pentirmi, perché ciò che faccio è nell’interesse esclusivo degli italiani. Ho fatto qualche gaffe? Forse. Ma sa che le dico? Meglio fare gaffe che intascare mazzette", conclude.