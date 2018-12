Europee, "al voto il 26 maggio"

(Afp)

Una data certa, forse, per le elezioni europee. A 'confermarla' con un post su Facebook è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha indicato il 26 maggio come scadenza per la chiamata alle urne. "Grazie ai milioni di italiani che ci stanno dando un’incredibile fiducia, per quello che abbiamo fatto e per quello che ancora abbiamo da fare. L’Italia - si legge nel post - è un grande Paese che merita di essere libero e sovrano, e lo dimostreremo alle elezioni europee del 26 maggio!". In attesa di ulteriori conferme, il voto è comunque previsto tra il 23 e il 26 di maggio nei vari paesi della Ue, secondo un calendario ancora da stabilire ufficialmente per alcuni degli Stati membri.