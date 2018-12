L'operazione scoiattolo divide Forza Italia

(Foto Afp)

Tanti parlamentari di Forza Italia si sono chiesti perché sia stata ribattezzata 'operazione scoiattolo' la strategia ideata da Silvio Berlusconi per annusare-stanare i Cinque stelle delusi e formare un gruppo autonomo di novelli responsabili per dare la spallata al governo Conte prima delle Europee. Alla fine, raccontano fonti azzurre all'Adnkronos, sarebbe stato lo stesso Cav a rivelare l'arcano sullo scouting M5S e a spiegare le ragioni del 'nome' preso in prestito dalla zoologia. "L'ho chiamata così l'operazione perché gli scoiattoli si arrampicano dappertutto", avrebbe confidato l'ex premier a chi lo ha sentito per gli auguri in questi ultimi giorni dell'anno.

L'operazione con protagonisti i piccoli roditori, però, raccontano, nonostante l'arrivo in casa Fi del pentastellato Matteo Dall'Osso, avrebbe provocato malumori interni al partito e subito una frenata, almeno, per ora. C'è chi, infatti, non vedrebbe di buon occhio, anche mediaticamente, questa mossa politica, che rievocherebbe l'immagine di un 'mercato' di parlamentari mai esistito. Tra i perplessi ci sarebbero big come il senatore Niccolò Ghedini e Gianni Letta. C'è chi addirittura assicura che ''questa operazione non esiste, ma saranno i grillini a cercarci'' e la ''dimostrazione che saranno loro a venire da noi è data dall'assenza dei 10 deputati M5S ieri in Aula al voto finale sulla legge di bilancio punita oggi con 4 espulsioni".