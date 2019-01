Gli auguri di Salvini

"Perfino il Presidente della Repubblica ha inaugurato il suo discorso parlando dei social - ha scritto in un altro post -. Fortuna che ci siete ragazzi, perché se aspettassimo le informazioni dai giornaloni, dai telegiornaloni, campa cavallo". "Fortuna che ci si può informare direttamente, poi ognuno si fa le sue idee, però senza il filtro, magari di giornali che sono interessati al quattrino o di telegiornali che debbono ubbidire al padrino o al padrone di turno". "Liberi, liberi, e poi gli italiani scelgono. Ci siete voi, l'ha detto anche il Presidente Mattarella -ha ribadito il leader del Carroccio- Fino a che non metteranno un bavaglio anche ai social, grazie. Noi non ci fermiamo ".

Ieri sera, invece, sempre via Facebook, il leader leghista aveva pubblicato una diretta per salutare i suoi follower: "Sono contento che il Presidente Mattarella abbia iniziato il suo discorso parlando di sicurezza" - ha affermato Salvini -. Non un contromessaggio al Presidente Mattarella, ma un ringraziamento a voi". Il titolare del Viminale ha quindi ribadito e difeso la linea seguita in materia di immigrazione. "L'Italia ha ritrovato i suoi confini, la sua sicurezza - ha aggiunto - il Presidente della Repubblica non ha potuto essere così esplicito".

"Tra cinque mesi c'è la partita delle partite, una di quelle battaglie che capitano ogni cento anni - ha osservato Salvini -. Abbiamo la possibilità di salvare il futuro dei nostri figli ridando senso e dignità originaria all'Europa, che l'ha perso, che è stata ingabbiata da burocrazie, da lobby, da potentati che rispondono agli interessi della finanza, delle elite, delle multinazionali, non ai cinquecento milioni di cittadini europei". "Stiamo facendo la rivoluzione pacifica ma decisa e concreta in Italia, il 26 maggio - ha ribadito - si può portare la rivoluzione del cambiamento, del sorriso, dei cittadini in tutta Europa".