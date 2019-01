Mattarella sbanca sui social

(foto dal sito del Quirinale)

Oltre dieci milioni di ascolti tv per il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma soprattutto boom di contatti social. Finora sull'account Twitter del Quirinale il discorso ha ottenuto due milioni e 150mila visualizzazioni, ma il dato è in crescita ed è praticamente triplicato rispetto allo scorso anno. In tv invece il messaggio del Capo dello Stato è stato visto complessivamente da 10 milioni e 525mila spettatori, in crescita rispetto a 9 milioni e 700mila di un anno fa.

Un discorso sentito quello del capo dello Stato, che ha invitato gli italiani a riconoscersi come "unità", a riscoprire "i buoni sentimenti" ma anche a rifiutare "l'astio, l'insulto e l'intolleranza che creano ostilità e timori". Nel suo messaggio di fine anno, il Presidente della Repubblica, ha tracciato un bilancio del 2018, ponendo l'accento sul senso di comunità e sul ruolo del Parlamento, gettando anche uno sguardo alle elezioni europee di maggio.