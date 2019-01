Botta e risposta tra J-Ax e Salvini

(Foto Fotogramma)

Botta e risposta tra J-Ax e Matteo Salvini. Tutto è iniziato con un'intervista al 'Corriere della sera' in cui il rapper ha affermato di aver espresso un desiderio per suo figlio Nickolas, che compirà 2 anni il prossimo febbraio: "Oltre alla fattoria degli animali, vorrei per lui un mondo senza guerra e senza inquinamento. E senza Matteo Salvini".

"A J-Ax doppio bacione!", ha scritto su Facebook il ministro dell'Interno postando l'articolo con le dichiarazioni del cantante che, a stretto giro, ha controreplicato: "Grazie per i baci, ma preferirei che restituissi i 49 milioni di euro che la Lega ha rubato agli italiani. Bacini spalmati di crema al cioccolato". E' la controreplica di J-Ax a Matteo Salvini, che arriva su Twitter.