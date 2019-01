Espulsioni M5S, allarme sui numeri al Senato

Vi è poi il campanello d'allarme suonato alla Camera durante il voto finale sulla manovra, quando 10 deputati pentastellati sono risultati assenti e sono stati bacchettati dal direttivo del gruppo di Montecitorio. Un'altra insidia alla tenuta della maggioranza giallo-verde potrebbe essere rappresentata dalla cosiddetta 'operazione scoiattolo', la strategia messa in atto da Silvio Berlusconi per stanare i grillini più delusi e formare un gruppo autonomo in grado di dare la spallata al governo Conte prima delle Europee.