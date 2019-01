"Nuovo viaggio per Dibba"

(Fotogramma)

E' appena tornato in patria dopo diversi mesi trascorsi in Sud America ma già sarebbe pronto ad un nuovo viaggio fuori Europa. Alessandro Di Battista, riapparso in un video a Capodanno insieme al vicepremier Luigi Di Maio, sarebbe infatti intenzionato a preparare le valigie subito dopo le elezioni europee, quindi verso fine maggio. Destinazione? Il Congo. Nei progetti dell'ex deputato M5S infatti, stando a quanto rivelato oggi da 'Il Fatto quotidiano', ci sarebbero nuovi reportage, stavolta dall'Africa, e forse anche un libro e un tour teatrale. Non prima però di aver portato a termine la campagna elettorale europea, ancora una volta senza alcuna candidatura. Smentite quindi le voci su un suo presunto ritorno nei palazzi romani, magari al fianco del premier Conte come sottosegretario. Al momento Dibba starebbe solo pensando a promuovere il M5S in vista delle Europee, almeno fino al prossimo viaggio.