Reddito, Di Maio: "Sgravi a chi assume"

(Fotogramma)

"Gennaio è il mese in cui faremo il decreto per istituire il reddito di cittadinanza, per aumentare le pensioni minime a 780 euro incluse quelle di invalidità e quota 100. Le imprese che assumeranno coloro che prendono il reddito di cittadinanza avranno sgravi per 5-6 mesi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Stasera Italia su Rete4.