Scontro Salvini-De Magistris

(Fotogramma/Ipa)

"I porti italiani sono chiusi, abbiamo accolto già troppi finti profughi, abbiamo arricchito già troppi scafisti! I sindaci di sinistra pensino ai loro cittadini in difficoltà, non ai clandestini". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando le parole del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in merito al caso della nave Sea Watch, da giorni nelle acque del Mediterraneo con decine di migranti. "Mi auguro che la Sea Watch si avvicini al porto di Napoli, perché, contrariamente a quello che dice il Governo, noi metteremo in campo un'azione di salvataggio e la faremo entrare nel porto", ha sostenuto De Magistris a Radio Crc, garantendo che sarà "il primo a guidare le operazioni di salvataggio".

"Iscriverei un richiedente asilo a Napoli all'anagrafe? Assolutamente sì, di fronte a persone che hanno dei diritti che devono essere riconosciuti il Comune di Napoli risponderà alla Costituzione, non a Salvini", ha poi aggiunto il primo cittadino di Napoli, ribadendo la sua posizione in merito al decreto sicurezza, finito ieri nel mirino di alcuni sindaci che hanno manifestato qualche dubbio sulla costituzionalità del provvedimento.