Scontro Salvini-sindaci, cosa dicono i sondaggisti

"Almeno fino a quando non si capirà meglio quello che succederà nel Paese, a seguito delle nuove norme del decreto Salvini", sottolinea Piepoli. Mannheimer parla, inoltre, "di un rafforzamento delle convinzioni di chi è favore - e lo era già prima - del ministro Salvini e di chi lo contrastava" che ora si sente rappresentato dai sindaci guidati da Leoluca Orlando. "Si determinano meglio i campi di appartenenza, nulla di più, per ora", sottolinea il fondatore di Ispo.

Piepoli aggiunge come "la gente percepisce questo scontro come una normale scaramuccia, che non cambia nulla: le quote di consenso, nei rispettivi campi, sono fisse. Perché aveva ragione Andreotti 'il potere logora chi non ce l'ha' e sia Salvini che i sindaci hanno potere, quindi è uno scontro senza né vinti, né vincitori". "La gente si aspetta parole sui veri problemi del Paese: con i sindaci che parlano di quelli delle città e chi è al governo di quelli dello Stato", conclude il sondaggista alla guida dell'omonimo istituto.

Per Pessato "da una parte c'è chi pensa che la legge rende più grave il problema dei flussi e chi il contrario, bisognerà vedere quello che succederà". "La novità - secondo il sondaggista di Swg - è che finora la partita si era giocata solo in una metà campo, quella dell'emergenza, degli sbarchi, ora si allarga il campo, si riapre il discorso di come affrontare il fenomeno della migrazione in termini non più emergenziali".

"I sindaci - conclude -, con la loro posizione decisa, potrebbero contribuire ad aprire un fronte più ampio di contrasto, riaprendo il discorso di come affrontare il tema dell'immigrazione, che ora anche l'opinione pubblica non valuta più solo in termini di emergenza".