Nutella e gattini, la strategia di Salvini secondo il Nyt

(Facebook /Matteo Salvini)

Tra Nutella e gattini, la "strategia social" di Matteo Salvini finisce sul New York Times. Il quotidiano dedica un lungo articolo alla comunicazione del leader della Lega, che utilizza Facebook e Twitter come strumenti di "una strategia di successo attentamente studiata, come dicono le persone che hanno lavorato con lui, per vendere il suo brand di uomo comune in un'era anti-elite".

Per il vicepremier, afferma il Nyt, i social non sono solo un mezzo "per demonizzare gli oppositori, alimentare le paure sui migranti che saccheggiano e accusare i burocrati a Bruxelles di ogni sorta di peccato". "Per il successo di Salvini è altrettanto fondamentale mantenere un'aura di autenticità, l'oro politico di quest'epoca populista. Secondo questo approccio, ha proposto un lato più soft, più umano con pizza, pasta, gattini e lo status di una persona appena scaricata in una relazione".