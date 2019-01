Sea Watch 3, Di Maio: "Da Italia lezione di umanità a Ue"

(Foto Afp)

"La politica migratoria di questi mesi ha ridotto gli sbarchi in Italia in maniera considerevole e non vogliamo tornare indietro ma quando si parla di donne e bambini l'Italia deve dare una lezione di umanità a tutta l'Europa". Così il vicepremier Luigi Di Maio a margine della visita allo stabilimento Pernigotti interpellato sulla vicenda della nave Sea Watch 3 confermando la disponibilità dell'Italia a prendere donne e bambini.

"Se una ong mi dice che non sono disponibili a far scendere donne e bambini, io dico che le ong non dispongono della vita delle persone, anzi, attraverso il ministro Toninelli chiederemo accertamenti per sapere dove queste ong abbiamo prelevato queste persone, se gliele ha portate qualche scafista o se hanno fatto un vero salvataggio. Su questo non arretriamo come governo", ha aggiunto Di Maio. "Ci sono 10 persone tra donne e bambini che sono da 14 giorni in mezzo al mare. L' Unione europea nasconde la testa sotto la sabbia, Malta finge di non vedere - ha sottolineato il vicepremier - rispetto a questo disimpegno ignobile come Italia siamo disponibili a prendere le donne e i bambini perché nessun bambino può essere lasciato 14 giorni in mezzo al mare perché l'Unione europea o Malta non fanno il loro dovere ".

"Quest'Europa a me non piace per nulla la cambieremo con le elezioni europee di maggio", ha detto ancora Di Maio lasciando lo stabilimento della Pernigotti. "L'Italia ha già fatto la sua parte - ha ribadito - ma queste dieci persone fatele sbarcare e mandatecele qu", ha aggiunto sottolineando "non vogliamo dividere le famiglie ma stiamo chiedendo di far scendere le mamma con i propri figli".