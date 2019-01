Cirinnà: "Salvini non sta bene con la testa"

(Foto Fotogramma)

di Giuseppe Greco

"Salvini vive una sua dissociazione mentale in modo continuo: oggi dice prima gli italiani, fino a ieri l'Italia mi fa schifo, il Vesuvio mi fa schifo, secessione, esiste solo la Padania. Non sta bene con la testa". Monica Cirinnà non risparmia critiche al vicepremier leghista. La senatrice del Pd è, tra l'altro, autrice di quella lege sulle unioni civili sulla quale Salvini invocò il boicottaggio dei sindaci del Carroccio. "Salvini ha fatto una ipotesi di boicottaggio senza nessun seguito, perché tutti i sindaci sanno che leggi vanno comunque rispettate - dice la Cirinnà all'Adnkronos - Anche i sindaci che criticano il Dl sicurezza non parlano di obiezione di coscienza o di non applicazione della legge, stanno cercando un modo per ottemperare alla Costituzione che prevede che non si possano violare i diritti umani".

"Molti sindaci stanno mettendo in campo l'ipotesi, senza violare il Dl Salvini, di una delibera o una memoria di Giunta per dare non la residenza ma un domicilio ai migranti che non possono più fruire della denominazione di rifugiati per motivi umanitari perché il ministro della cattiveria e della paura ha abolito questa dicitura". Per la Cirinnà, "Salvini lucra su una propaganda squallida, fatta anche da un servizio pubblico Rai totalmente asservito, e con il Dl ha anche creato un pasticcio giuridico perché sull'accoglienza i sindaci devono fare riferimento a una legge precedente non abrogata dal decreto".