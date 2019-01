Fraccaro-Salvini, scintille sul quorum

(FOTOGRAMMA)

Nuovo botta e risposta nel governo, stavolta in tema di riforme costituzionali. Sulle quali "la centralità spetta al Parlamento e non al Governo. Saranno quindi le Camere, non il ministro Salvini né il ministro Fraccaro, a deliberare in merito al quorum per il referendum propositivo, con la consapevolezza che le riforme richiedono quanto meno il tentativo di costruire il maggior consenso possibile e di ascoltare tutti, soprattutto le opposizioni". E' quanto dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.

Sulla proposta di legge costituzionale dei 5 Stelle - in merito al tema del quorum - il vicepremier Salvini, parlando al Tg3, ha detto che "coinvolgere i cittadini è fondamentale. La Svizzera è un modello però un minimo di quorum bisogna metterlo, altrimenti qua si alzano in 10 la mattina e decidono cosa fare".