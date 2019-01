Di Maio: "Su Sea Watch decide il governo"

MUSCAT - Della situazione di stallo delle due navi ha parlato anche il primo ministro maltese, Joseph Muscat: "Se si fosse accettato di far sbarcare le navi delle due ONG sin dall'inizio senza chiarimenti, i bulli avrebbero vinto mentre i Paesi come Malta che rispettano le leggi e salvano vite sarebbero finiti per essere le vittime". In un'intervista telefonica a 'Radio One' del Partito laburista, Muscat ha detto che per il suo governo la cosa più semplice sarebbe di recitare la parte di "Babbo Natale" e consentire lo sbarco, ma questo "creerebbe un precedente" con il rischio che l'isola diventi il punto di approdo nel Mediterraneo per tutti i migranti bloccati in mare.

SALVINI - Nel frattempo, sul suo profilo Twitter, il vicepremier leghista ha ribadito la sua posizione: "'L'Italia non è Salvinia' dicono quelli della ONG 'Sea Eye'. Fate quello che volete, ma per chi non rispetta le leggi i porti italiani sono e rimarranno chiusi".

SEA WATCH - ''Fermiamo questa insopportabile violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali, fateli scendere subito!'' ha poi scritto in un tweet la Ong 'Sea Watch'. "Ci si dice 'state a Malta! andate in Italia! entrate in porto! così fate il gioco UE!' etc. NON È FACILE. Le nostre scelte, giuste o sbagliate, sotto forte pressione mediatica e politica, sono fatte nel tentativo di tutelare le persone a bordo e di poterne salvare altre" ha poi scritto in un tweet la portavoce italiana di 'Sea Watch', Giorgia Linardi.