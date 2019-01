Scoppia il caso trivelle

(foto di repertorio Greenpeace)

Il sì del Mise alle trivelle nel Mar Ionio diventa un caso nel governo. A sollevare il polverone di polemiche, stavolta, è l'allarme lanciato da Angelo Bonelli dei Verdi, che esaminando il Buig - il bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse del ministero dello Sviluppo Economico guidato da Luigi Di Maio e pubblicato il 31 dicembre scorso - riferisce dell'autorizzazione a tre nuovi permessi per la ricerca del petrolio nel Mar Ionio su una superficie complessiva di 2200 km/q a favore della società americana Global MED LLC, con sede legale in Colorado, Usa. Le coste interessate sono quelle di Puglia e Basilicata e la ricerca autorizza l'uso dell'air gun, le bombe d'aria e sonore, che secondo i Verdi, provocano danni ai fondali e alla fauna ittica.

Replica il ministro dell'Ambiente Sergio Costa: "Da quando sono ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò - chiarisce in un post su Facebook -. In questi giorni si sta scrivendo e dicendo tanto sul tema delle trivelle. Ve ne ho già parlato il 30 dicembre" ma "poiché qualcuno fa - anche in mala fede - confusione, occorre ribadirlo. Non sono diventato ministro dell'Ambiente per riportare l'Italia al Medioevo economico e ambientale. Anche se arrivasse un parere positivo della Commissione Via, non sarebbe automaticamente una autorizzazione - ha scandito Costa -. Voglio che sia chiaro. I permessi rilasciati in questi giorni dal Mise sono purtroppo il compimento amministrativo obbligato di un sì dato dal ministero dell'Ambiente del precedente governo, cioè di quella cosiddetta sinistra 'amica dell'ambiente'. Quello che potevamo bloccare, abbiamo bloccato". Costa assicura inoltre che "lavoreremo per inserire nel 'Dl Semplificazioni' una norma per bloccare i 40 permessi pendenti come ha proposto il Mise".