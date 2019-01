Carige, Mattarella firma decreto

(FOTOGRAMMA)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge contenente le misure urgenti per la Carige è ha autorizzato la presentazione del disegno di legge di conversione alle Camere. A quanto riportano fonti di governo, è stato trasmesso alla Camera dei deputati.



Il provvedimento 'Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio' prevede due misure: la garanzia di Stato sulle emissioni dei nuovi bond della banca, come già accaduto con le banche venete, e la possibilità per Carige di accedere, attraverso una richiesta specifica, a una ricapitalizzazione pubblica a carico del Tesoro.

Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il 'Dl salva Carige' varato lunedì "è una misura transitoria ampiamente meditata. Lo Stato ha offerto una garanzia per nuovi bond perché si è creato uno stallo, per traghettare questo momento. È un salvagente temporaneamente offerto ma confidiamo che la Carige possa attraversare questo momento e rilanciare" dice, ospite di 'Porta a Porta'.



L'intervento - spiega Conte - è per consentire ai commissari straordinari il consolidamento patrimoniale e il rilancio''. E "in questo momento non parliamo di salvataggio di Carige - prosegue - confidiamo che la logica di mercato e che gli azionisti possano ricapitalizzare. Se questo non arriverà, non intendiamo usare soldi dello Stato''.