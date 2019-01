Salvini: "Senza aiuti a disabili e famiglie, no a reddito"

(AFP)

"Sono in fase di elaborazione i decreti attuativi di quota 100 e reddito di cittadinanza . Io conto che sia contenuto tutto quello è previsto. Nel reddito di cittadinanza, mi aspetto che ci siano i sostegni ai disabili e alle famiglie numerose, che vanno premiate. Io darò il mio consenso a questo aiuto ai poveri, agli ultimi, a patto che ci siano tutti gli ultimi, i disabili e famiglie numerose in primis, non in fondo ma davanti". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Facebook.

La replica del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: ''Mi lasci tornare a lavoro, ci metteremo attorno a un tavolo e anche stavolta risolveremo come sempre" risponde a Bruno Vespa, a 'Porta a Porta', circa lo stop del leader della Lega al reddito senza un aumento del fondo sulle disabilità.

E, sempre a 'Porta a Porta', il presidente del Consiglio fa sapere che "lavoriamo a un unico decreto che dovrebbe contenere entrambe le misure'' di reddito e quota 100. Lunedì "c'è stato un pre-consiglio, il decreto sarà in Cdm giovedì".