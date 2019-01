"Sono incazzato", Paragone sbotta

"Vogliamo essere come i gilet gialli? Allora cominciamo a farlo! Sono incazzato! Dobbiamo dimostrare di essere forti, di essere il governo del cambiamento e di essere vicini alla gente!". Lo dice il senatore 5 Stelle Gianluigi Paragone, in un videomessaggio postato su Facebook.

Il giornalista pungola l'esecutivo sulla vicenda Carige. "Vogliamo essere come i gilet gialli? Bene. Allora iniziamo a domandare a Bankitalia perché non controlla mai... questo caso di Carige non può finire come tutti i casi trattati dai governi precedenti, con una soluzione che è abbastanza simile a quella dei governi precedenti... E' mai possibile che nessuno all'interno del governo del cambiamento stia chiedendo a Bankitalia di rendere conto delle proprie responsabilità? Vogliamo farla questa benedetta commissione d'inchiesta?".

"Sono incazzato... sono un gilet giallo. Per evitare che il mio governo faccia autogol, io dico: facciamo i gilet gialli, dobbiamo dimostrare di essere forti, di essere vicini alla gente", rimarca l'esponente M5S.