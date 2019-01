"Vergognatevi", Renzi contro Salvini e Di Maio

(Afp)

Matteo Renzi va all'attacco di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo l'intervento del governo su banca Carige. E in un video postato su Twitter punta il dito contro i due vicepremier: "Sono bastati dieci minuti di una riunione notturna del Consiglio dei ministri per smentire cinque anni di insulti e menzogne contro di noi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono solo vergognarsi" scrive il senatore dem.

"Hanno approvato un decreto per salvare la banca di Genova. Giusto, serve ai risparmiatori - sottolinea Renzi in un secondo tweet -. Ma così certificano di aver mentito quando attaccavano noi sulle Venete, Etruria, Ferrara. Il tempo è galantuomo e fa giustizia delle tante bugie di questi piccoli imbroglioni".

Sul caso Carige interviene anche l'ex ministra Maria Elena Boschi: "Ieri il Governo del cambiamento ha salvato una banca. Giusto così, per i risparmiatori. Ma se fossero uomini seri oggi Di Maio e Salvini dovrebbero riconoscere che hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Non lo faranno. Perché la parola verità non appartiene al loro vocabolario" scrive la deputata del Pd.

A stretto giro, sempre via Facebook, arriva la replica di Salvini: "Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici degli amici - rimarca il vicepremier -. Bene l'azione a tutela dei risparmiatori liguri e italiani e bene il miliardo e mezzo stanziato in manovra per gli altri cittadini truffati''.