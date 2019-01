"Incredibile, decreto fotocopia": il post di Mentana su Carige

Enrico Mentana (FOTOGRAMMA/IPA)

"Il decreto salva Carige è la fotocopia testuale di quello che salvò Mps e popolari venete. Incredibile ma vero". Enrico Mentana commenta così, via social, quanto emerso in relazione al provvedimento che sta facendo discutere (non solo on line) nelle ultime ore.

A evidenziare la struttura identica, scrive il direttore di 'Tg La7', è stato il 'Sole 24 Ore' dopo un confronto tra i testi dei due provvedimenti. Il quotidiano fa notare che il documento del governo "è identico in ogni dettaglio, dalle regole sulle garanzie dello Stato fino ai meccanismi, con burden sharing, per la nazionalizzazione" a quello approvato a suo tempo dall'allora esecutivo Gentiloni. Del resto, viene anche evidenziato dal giornale, "sono identiche le norme europee da rispettare per il salvataggio statale, e quindi non cambiano le regole italiane chiamate ad attuarlo".