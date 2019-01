Governo, aria di crisi?

Luigi Di Maio e Matteo Salvini (FOTOGRAMMA)

"Una crisi di governo è possibile e potrebbe anche essere prima delle Europee". E' quanto sostengono con l'AdnKronos autorevoli fonti della Lega, convinte che, per quanto pubblicamente lo stesso Matteo Salvini smentisca questa ipotesi, la crisi sia ineludibile: "Come si fa ad andare avanti così? Tav sì, tav no, migranti sì, migranti no, Pedemontana sì, Pedemontana no. Non può durare una situazione così comica".

Le fonti, certe di un nuovo successo della Lega, indicano le regionali del 9 e 10 febbraio in Abruzzo come il momento di un possibile 'redde rationem' con gli alleati del M5S; al massimo subito dopo le elezioni europee del 26 maggio.

LEGA - Sulla vicenda è intervenuto l'ufficio stampa della Lega, precisando che il lancio AdnKronos 'Governo: fonti Lega, crisi dietro l'angolo, anche prima delle Europee' è "falso e privo di ogni fondamento". L'AdnKronos prende atto della smentita ma sottolinea come la notizia sia stata confermata da diverse fonti di primissimo piano della stessa Lega.

SALVINI - Su eventuali tensioni all'interno del governo giallo-verde, in serata, parlando a 'Porta a Porta', il vicepremier Matteo Salvini ha detto: "Andiamo avanti. Il governo va avanti, nonostante gli uccelli del malaugurio".