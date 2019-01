"Traditori", base 5S in rivolta

(FOTOGRAMMA)

"Non va bene il fatto che se Salvini chiude i porti lei minaccia di andare in aereo a prendere i 'migranti '... e no caro presidente non va bene per nulla"; "comunque io la penso come Matteo Salvini, di clandestini ne abbiamo accolti abbastanza..."; "l'aereo lo usi per aiutare gli italiani che vivono ancora nei container... mi spiace non sono d'accordo... per me ha perso parecchi punti a suo favore e da quello che leggo non sono la sola"; "presidente, basta migranti... o sarà il mio voto a 'migrare'... dai 5S a Lega". Sono solo alcuni dei commenti postati dagli utenti sotto il video dell'intervista del premier Giuseppe Conte a 'Porta a Porta', rilanciata dal presidente del Consiglio sulla sua pagina Facebook.

Una parte della base grillina non sembra aver gradito l'epilogo della vicenda Sea Watch, dopo che il governo italiano si è impegnato ad accogliere una decina di migranti presenti sulla nave per poi affidarli alla Chiesa Valdese. E non manca di sottolineare il proprio disappunto sui social, criticando da una parte l'atteggiamento di Conte e del vicepremier Luigi Di Maio e lodando dall'altra la linea dura del ministro dell'Interno Salvini.

Bersaglio di aspre critiche è anche la bacheca del leader M5S. "Non si tradisce un alleato, non meravigliarti se poi Salvini si comporta di conseguenza", scrive Massimo. "Luigi - è il commento di Katia - hai fatto un passo falso nei confronti dei migranti, dovevi essere più deciso come Salvini". "Solo tanta delusione. Per tutte le promesse non mantenute e soprattutto per tutti i dietrofront che state facendo. Tanta amarezza", si sfoga invece Angela, un'altra elettrice delusa.

A una fetta della base M5S non è piaciuta nemmeno la decisione di Beppe Grillo di appoggiare il 'Patto trasversale per la scienza' promosso dal virologo Roberto Burioni, acerrimo nemico dei no-vax. "Ora so chi sei. E mi dispiace molto per te", scrive Andrea Tosatto, ex attivista M5S. C'è anche chi si 'gode' lo spettacolo non nascondendo la propria soddisfazione: "Che bello vedere il tuo elettorato antiscientifico incazzato con te. Ha voluto prendere voti con l'ignoranza? Eccoti servito", dice Anita.